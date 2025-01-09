إعلام إسرائيلي: نتانياهو سيعقد اجتماعًا أمنيًا اليوم لبحث قضايا من بينها الملف الإيراني

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيعقد اجتماعا أمنيا اليوم لبحث قضايا من بينها الملف الإيراني".
وفي وقت سابق، ذكر نتانياهو، "أننا حرصنا على ضرب محور إيران بشكل قوي للغاية، ولكن هذا المحور لا يزال قائما وهناك قوى إضافية تدخل للساحة".
واعتبر أن "التهديد الإيراني لا يزال قائمًا وسنكون مستعدين لما هو مقبل"، لافتا الى "أننا نشهد تغييرا جوهريا في وضع الشرق الأوسط".
وتؤكد دائمًا السلطات الإيرانية استعدادها لمواجهة أي هجمات ضد أراضيها.
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