أشار السفير المصري علاء موسى، في تصريح له من مجلس النواب الى ان "البداية موفقة ونأمل أن تستمر العملية الانتخابية ونحن ننتظر الدورة الثانية وننتظر نتائج أكثر ايجابية والجو العام يبعث على التفاؤل".

كانت هذه تفاصيل خبر السفير المصري: نحن ننتظر الدورة الثانية وننتظر نتائج أكثر ايجابية والجو العام يبعث على التفاؤل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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