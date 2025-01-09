اشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الى أن "الدورة الثانية ستختار رئيسا للبنان بأغلبية كبيرة"، لافتا الى "انني متفائل بانتخاب رئيس للبنان اليوم".

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي: الدورة الثانية ستختار رئيسا للبنان بأغلبية كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.