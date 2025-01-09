بري رفع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ساعتين واعتراض عدد من النواب

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ساعتين، وحدد الساعة 2 بعد الظهر موعدا للجلسة الثانية.

واعترض عدد من النواب على قرار رفع الجلسة، معتبرين أن "الدورة الثانية يجب أن تكون مباشرة بعد انتهاء الدورة الاولى".

وعلق بري على اتهامه من قبل أحد النواب بمخالفة الدستور قائلا :"مش انت بتعلمني الدستور"