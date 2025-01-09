انتهاء الدورة الاولى من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من دون انتخاب رئيس

صوت مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية‎‎، وقد نال قائد الجيش جوزاف عون 71، فيما تم التصويت 37 ورقة بيضاء، شبلي الملاط 2، سيادة دستور 14 وملغاة 4.

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