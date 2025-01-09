سجال حاد وشتائم بين النواب سليم عون وبولا يعقوبيان وفراس حمدان

وقع سجال حاد بين النائبين سليم عون وبولا يعقوبيان.

وفي التفاصيل، أشارت النائب بولا يعقوبيان الى ان "قائد الجيش العماد جوزاف عون قد يكون منافساً للطبقة السياسية ولديه شعبية، وبعض الذين يتحدثون عن الحرص على الدستور سبق وخالفوا الدستور في مناسبات سابقة".

وتوجه النائب سليم عون الى يعقوبيان بالقول :"انت غطيتي رئيس حكومة مخطوف وجاية تحاضري بالعفة"، مضيفا :""إنت أكبر كذابة وهيدا عهر".

وردت يعقوبيان :"تفو عليك يا واطي انت وتيارك بلا شرف وبلا أخلاق، وانا ما بقبل جيب سيرة امك او اختك".

ودخل النائب فراس حمدان على الخط وتوجه الى عون بالقول :"اربط زندك يا سليم"، فرد عون بالقول :"سد نيعك"