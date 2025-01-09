القعقور: لا نقبل الإنتقال من وصاية إلى أخرى ولا نقبل لأي أحد بإنتهاك سيادتنا

اشارت النائب حليمة القعقور، الى أن "المادة 49 في الدستور لا تحتمل التأويل، ويكفي بهدلة للدستور، ولا نقبل الإنتقال من وصاية إلى أخرى ولا نقبل لأي أحد بإنتهاك سيادتنا".

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