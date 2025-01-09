الجميّل: الإستنسابية في مخالفة الدستور هي أسوأ من تخطيه وأقول للثنائي الشيعي أن البلد لنا جميعاً

اشار النائب سامي الجميل، الى أن "عام 2008 لم يكن لـ"الكتائب" حضور نيابي خلال جلسة انتخاب الرئيس ميشال سليمان بسبب استشهاد نائبين منها"، لافتا الى أن "في العام 2008 تم تكريس سابقة دستورية أسفرت عن انتخاب سليمان رئيساً آنذاك واعترضنا عليها آنذاك وإثر ذلك ذهبنا إلى المجلس الدستوري ورفضنا أي مخالفة للدستور".

واعتبر أننا "نعيش في بلد يشهد احتلالاً إسرائيلياً ووجوداً لسلاح الميليشيات"، مؤكدا أن "الإستنسابية في مخالفة الدستور هي أسوأ من تخطيه"، متمنيا أن "نشهد فتح صفحة جديدة وأقول للثنائي الشيعي أن البلد لنا جميعاً ولن نقبل أن يعيش أي لبناني الاضطهاد والتخوين الذي عشناه".

واضاف "نشكر الدول التي ساعدتنا لانتخاب رئيس، ولكن أي طلب ضد سيادة لبنان هو مرفوض بالنسبة لنا كما أننا لا نقبل أي تحريض بين اللبنانيين"، مؤكدا أننا "كلنا تحت سقف القانون وتحت سقف الدستور".