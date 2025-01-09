اديب عبد المسيح: اتفاق الدوحة كرس اعراف منها انتخاب قائد الجيش

اشار النائب اديب عبد المسيح خلال جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، الى ان الدستور على الراس ولكن لبنان في القلب فلنتفق اليوم من اجل التوافق، واللبنانيين منذ فجر الاستقلال وضعوا اعراف ومنها ان يكون الرئيس ماروني، وفي اتفاق الدوحة تم تكريس اعراف في البلد منها انتخاب قائد الجيش.

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