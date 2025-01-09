وضاح صادق: وضع البلد بحالة احتضار وواجبنا منع النزيف

اشار النائب وضاح صادق في تصريح له خلال جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، الى ان وضع البلد بحالة احتضار وواجبنا منع النزيف، وذكر بانه في جلسة انتخاب الرئيس الاخيرة تم ادراج اسم قائد الجيش جوزيف عون في محضر الجلسة الاخيرة بعد نيله صوت، ما يعني قانونية ترشيحه.

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