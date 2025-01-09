ياسين ياسين: الدستور ليس عائقاً أمام راحة الناس وضمان مصالحهم بل أداة للحفاظ على الإستقرار والمصلحة العامة

أشار النائب ياسين ياسين، في كلمة له خلال جلسة انتخاب الرئيس الى انه "لدينا فرصة تاريخية لانتخاب رئيس وإنقاذ لبنان من أزماته"، مشيرا الى ان "الدستور ليس عائقاً أمام راحة الناس وضمان مصالحهم بل أداة للحفاظ على الإستقرار والمصلحة العامة".
وشدد ياسين، على أن "التركيبة السياسية الحالية أوجدت حالة عقم في لبنان وفشلت في قيادته إلى الأمان".
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