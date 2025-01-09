ميشال ضاهر: استدرجنا الخارج بعد تعطيل مجلس النواب لمدة سنتين ونصف

اشار النائب ميشال ضاهر في كلمة له خلال جلسة انتخاب الرئيس في مجلس النواب، الى اننا استدرجنا الخارج بعد تعطيل مجلس النواب لمدة سنتين ونصف، واوضح بان الطبقة السياسية يجب ان "تزيح" قليلا، وانا اشكر المجتمع العربي والغربي الذي جاء لمساعدتنا ونحن نريد بناء بلد وكهرباء، ولنضع الدستور جانبا ولنبني دولة.

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