حمدان: كيف أصدق التباكي على الدستور وسط كل التجاوزات التي تطاله

سأل النائب فراس حمدان، أن "كيف أصدق التباكي على الدستور وسط كل التجاوزات التي تطاله"، مؤكدا أنه "لا يمكننا إستخدام الدستور متى ما نشاء ونتجاهله حينما نريد".
ولفت الى أن "النائب ملحم خلف لم يُخالف الدستور، ولا لأي لحظة بينما الآخرون خالفوا الدستور لسنوات وينادون بالعفة".
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