معوض: ترشيحي كان محاولة حقيقية لانتخاب الرئيس انما المغامرات اوصلتنا الى ما نحن عليه

أكد النائب ميشال معوض في حديث لقناة الـLBCI، "أننا بحاجة لبناء البلد بانتخاب رئيس واستكمال تكوين السلطة"، مشددا على أن "رئيس الجمهورية يجب أن يكون واضحًا وصارمًا وجامعًا ومدعومًا من المجتمع العربي والدولي وهذه الصفات موجودة لدى قائد الجيش".

واشار الى أن "ترشيحي كان محاولة حقيقية لانتخاب الرئيس انما المغامرات اوصلتنا الى ما نحن عليه واليوم نحن في مرحلة تحول وبناء دولة".