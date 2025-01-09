اشار النائب اسامة سعد في تصريح له من مجلس النواب، الى انه تجري الانتخابات الرئاسية والدستور عُري امام توافقات اللحظة.
وسال سعد السفراء الاجانب هل تقبل اي دولة بانتهاك دستورها، وطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بوقف المذبحة الدستورية، عودوا الى الدستور فهو حصننا الحصين لتقدم اللبنانيين وعودة الهاربين من اجيالهم الجديدة، واكد بان شعب لبنان سينتصر يوما على الظلامية والطائفية.
واردف "موقفي لن يمنعني من توجيه التهنئة للشخص الذي سيتم انتخابه".
كانت هذه تفاصيل خبر اسامة سعد طالب بري بوقف المذبحة الدستورية: هل يجرؤ سفراء الدول الاجنبية في دولهم على انتهاك الدستور؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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