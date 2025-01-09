شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يجوب محافظات المحروسة لتهنئة الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

اعتاد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى مشاركة المواطنين في الأعياد والمناسبات وتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا، ومع حلول عام جديد وبالتزامن مع عيد الميلاد المجيد نجد أعضاء التحالف الوطني يجوبون المحافظات لتقديم التهنئة والتبريكات بالعيد، يأتى ذلك بعد تقديم الدعم للأكثر احتياجا وفقا لإحصائيات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

التحالف الوطني ببورسعيد يهنئ الأنبا تادرس بعيد الميلاد المجيد

حيث قام وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بورسعيد بزيارة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وتوابعها، بمقر المطرانية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

أكد الوفد خلال الزيارة على أهمية الوحدة الوطنية في تعزيز تماسك المجتمع ودعم استقراره، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تأتي ضمن رسالة التحالف لترسيخ القيم المجتمعية التي تجمع بين جميع أطياف الوطن، كما نعتز بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين جميع أبناء مصر، فهي السبيل الوحيد نحو مستقبل أفضل يعم فيه السلام والمحبة والتنمية.

من جانبها، أشادت قيادات الكنيسة بهذه الزيارة التي تعكس عمق الروابط الوطنية بين أبناء الشعب المصري، وأعرب الأنبا تادرس عن شكره وامتنانه للتحالف الوطني على هذه اللفتة الطيبة التي تعبر عن قيم المحبة والتسامح.

في ختام الزيارة، قدم وفد التحالف باقة من الورود لقيادات الكنيسة تعبيرًا عن التهنئة والمحبة، مما أضفى على اللقاء جوًا من الألفة والود.

التحالف الوطني بالقليوبية يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

كما قام وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة القليوبية بزيارة عدد من الكنائس بمدينة بنها وشبرا الخيمة لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بهذه المناسبة العظيمة.

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على أهمية هذه المناسبة في تعزيز قيم المحبة والتسامح والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري الواحد.

فيما قام وفد من مؤسسة أبو العينين، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بزيارة عدد من الكنائس لتقديم التهنئة القلبية للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقد أعرب الوفد عن خالص تهانيه بهذه المناسبة السعيدة، مؤكدًا على عمق الروابط الإنسانية والوطنية التي تجمع بين المصريين جميعًا، مسلمين ومسيحيين، في نسيج واحد متماسك.

وأكد الوفد على أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع أبناء الوطن، مشددًا على دور مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم هذه القيم النبيلة والمساهمة في بناء مجتمع قوي ومتماسك.