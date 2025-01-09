شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: مبادرة بداية خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

اعتبر الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بمثابة خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية البشرية المستدامة في مصر، مشيرا إلى أن حصاد 100 يوم من جهود المبادرة التي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يعكس نجاحها في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري على جميع المستويات والقطاعات، فضلا عن ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الثقافية والاجتماعية، وتحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية المتعلقة ببناء الإنسان وصقل مهاراته، إضافة إلى تعميق مشاركة المواطنين في عملية التنمية الشاملة.

وقال "محسب"، إن المبادرة نجحت خلال 100 يوم، في تقديم حوالي 224.8 مليون خدمة صحية متنوعة في جميع محافظات الجمهورية، فضلا عن الانتهاء من 148.819 عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار، بمساهمة من البنك المركزي في 14.072 عملية منها، إضافة إلى إطلاق 1.525 قافلة طبية شاملة مختلف التخصصات، قدمت حوالي 1.587 مليون خدمة طبية، فضلا عن دعم البنية التحتية للمستشفيات الجامعية والحكومية بتجهيزات طبية، بما في ذلك ماكينات غسيل الكلى وماكينات القلب الصناعي، كذلك تقديم ندوات توعوية من قبل هيئة الإسعاف ل 20 ألف مواطن في النوادي والمدارس والجامعات والمصانع.

وأضاف عضو مجلس النواب ، أن جهود المبادرة امتدت إلى مجال التعليم ومحو الأمية حيث تم تنفيذ أكثر من 5.293 مليون فعالية لتنمية مهارات الطلاب والمعلمين، من خلال ندوات وبرامج تدريبية وورش تفاعلية ومسابقات، وتطوير 5 مدارس فنية، وتشغيل مدرستين خلال العام الدراسي 2024/2025، مع تجهيز 3 مدارس أخرى للتشغيل في العام الدراسي 2025/2026، بالإضافة إلى تمويل تطوير 10 مدارس إضافية، من المقرر تشغيلها خلال العام الدراسي 2025/2026، ضمن مبادرة تشغيل 100 مدرسة فنية، فضلا عن تمويل 150 منحة دراسية جامعية للمتفوقين بجامعة زويل بدعم من البنك المركزي.

وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن المبادرة بذلت جهود كبيرة لتنمية المهارات وتوفير التدريب المهني والتمكين الاقتصادي للآلاف من المواطنين، مشددا على ضرورة توسيع نطاق الخدمات المقدمة لتشمل مجالات جديدة تلبي احتياجات المواطنين، وزيادة عدد المستفيدين من البرامج التعليمية والتدريبية لتعزيز القدرات والمهارات.