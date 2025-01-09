أسامة سعد: لن أخالف الدستور ولن أسير مع المخالفين مهما كان حجم التحالف

أعلن النائب أسامة سعد، أنه "لن أخالف الدستور ولن أسير مع المخالفين مهما كان حجم التحالف"، مشيرا الى ان "حركة السفراء والموفدين بالتدخل في استحقاق الرئاسة مخالف للدستور ايضا".

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