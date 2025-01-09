مسعد: كلنا أمل أن يكون وصول قائد الجيش الى قصر بعبدا ولادة جديدة للجمهورية اللبنانية

أشار النائب شربل مسعد في بيان أن "مسار التغيير الذي بدأ منذ ثورة ١٧ تشرين يتجسد اليوم بوصول قائد الجيش العماد جوزاف عون الى قصر بعبدا".

ولفت إلى أن "هذا الشخص الذي هو خارج التموضعات الحزبية والطائفية والأحزاب التقليدية فرض نفسه و احترامه على الداخل و الخارج نتيجة عمله الجاد والعادل في المؤسسة العسكرية، كلنا أمل أن يكون وصوله الى قصر بعبدا ولادة جديدة للجمهورية اللبنانية".

ولفت الى ان "الشعب مصدر السلطات وغالبيته تريد اليوم وصول قائد الجيش إلى سدة الرئاسة".