أشار النائب هاغوب بقرادونيان، في تصريح له الى انه "سنسير بقائد الجيش العماد جوزيف اذا حاز على عدد كبير من الاصوات وما زال هناك قليل من الوقت لتوسيع بيكار التوافق".

كانت هذه تفاصيل خبر بقرادونيان: سنسير بقائد الجيش اذا حاز على عدد كبير من الاصوات وما زال هناك قليل من الوقت لتوسيع بيكار التوافق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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