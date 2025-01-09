مصادر العربية: نواب في حزب الله وأمل يتجهون للتصويت لجوزيف عون رئيسا للبنان

اشارت مصادر قناة "العربية" الى ان نواب في حزب الله وحركة أمل يتجهون للتصويت لقائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبنان. وفي السياق، افادت معلومات قناة "الجديد" الى ان الثنائي الشيعي يعقد آخر المشاورات مع الخليلين بعد اجتماع ليلي بين النائب علي حسن خليل والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، والأجواء تتجه نحو إنقاذ الجلسة وانتخاب رئيس.

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