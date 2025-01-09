LBCI: لقاء آخر حصل عند الواحدة ونصف فجراً بين معاون بري والموفد السعودي بمقر الأخير واتسمت الاجواء بالايجابية

افادت معلومات للـLBCI، عن "لقاء آخر حصل عند الواحدة ونصف فجراً بين معاون رئيس مجلس النواب بري، علي حسن خليل والموفد السعودي في مقر الأخير واتسمت الاجواء بالايجابية".

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