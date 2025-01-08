صد هجوم إرهابي في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوجا (وكالات)

أعلن الجيش النيجيري، أمس، أن قواته قتلت 34 إرهابياً في معركة بالأسلحة النارية بولاية بورنو في شمال شرق البلاد، حيث قُتل ستة جنود أيضاً.

وقال المتحدث باسم الجيش الميجر جنرال إدوارد بوبا، إن الاشتباكات وقعت السبت الماضي في قرية سابون جاري عندما نصب إرهابيون كميناً لقوات عائدة إلى قاعدة عسكرية.

وأضاف أن المسلحين ينتمون لجماعتي بوكو حرام وتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا وكانوا يستقلون دراجات نارية وشاحنات محملة ببنادق، لافتاً إلى أن القوات تصدت بنجاح للهجوم، بدعم من تعزيزات من قوة مهام مدنية مشتركة ومجموعات المتطوعين.

وذكر بوبا أن ستة جنود قُتلوا في الاشتباك بينما أصابت عبوة ناسفة بدائية قائداً للمتطوعين. وأضاف أن القوات الجوية النيجيرية نفذت أيضاً غارات جوية على الإرهابيين الفارين مما أسفر عن سقوط مزيد من القتلى والمصابين، إضافة إلى مقتل 34 منهم في تبادل إطلاق النار.