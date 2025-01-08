الرمغافار: ندعم انتخاب المرشح التوافقي العماد جوزاف عون

أعلنت الهيئة التنفيذية في حزب الرمغافار في لبنان بعد اجتماع استثنائي في المركز الرئيسي للحزب في الصيفي، "دعم انتخاب المرشح التوافقي العماد جوزاف عون الذي لديه كل مواصفات الرئيس الشجاع والحازم والعادل، لقيادة الوطن في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها".
وذكرت ان "حزب الرمغافار ومنذ اكثر من سنة يدعم انتخاب العماد جوزاف عون للمنصب".
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