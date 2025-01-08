شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يواصل مواد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستانف مجلس النواب جلساته الاسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث يواصل مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية

وفقا لما جاء لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

وطبقا لجدول الجلسات، فإن المجلس سيناقش خلال جلسة الأحد مواد مشروع القانون من 62 وحتى 102

ويناقش خلال جلسة الاثنين المواد من 103 وحتى 142 وخلال جلسة الثلاثاء يناقش المواد من 143 وحتى 171.



كما يناقش المجلس خلال جلساته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

ويناقش المجلس خلال جلسة الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

وايضا يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.



ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31/12/2023

ويحيل المجلس خلال جلسة الثلاثاء إلى الحكومة نحو ٣٠ تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن إضافة مميزات للمؤسسة القومية لتيسير رحلات الحج والعمرة الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعى للعمل طوال العام والتعاقد مع الجمعيات الخيرية لتنظيم رحلات للأماكن المقدسة بالمملكة العربية السعوديةو، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسى على قطعة أرض زراعية تابعة لقرية زاوية أبو مسلم بمركز ومدينة أبو النمرس- محافظة الجيزة و بشأن استثناء الطلاب الذين يرغبون فى الالتحاق بأقسام معينة بالكليات المرشحين لها وغير متوفرة داخل نطاق التوزيع الجغرافى وإلحاقهم بهذه الأقسام بأقرب جامعة لمحل إقامتهم.



وبشأن استكمال نقل أصول ملكية الأرض بين وزارة الصحة ووزارة المالية للبدء في إنشاء مركز طبى بجاردينيا هايتس (أبو الهول سابقاً) بالقاهرة الجديدة – محافظة القاهرة وبشأن إحلال وتجديد ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جرجا العام بمدينة جرجا – محافظة سوهاج.

وبشأن إنشاء كورنيش للنيل (ممشى مصر) من مدينة البصيلية بحرى المعمارية حتى نهاية نجع السايح مركز إدفو – محافظة أسوان.

