شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: كلمة الرئيس السيسى جسدت معانى الوحدة الوطنية وروح المحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن كلمة الرئيس السيسي جسدت معاني الوحدة الوطنية وروح المحبة التي تجمع بين أبناء الوطن، مسلميهم ومسيحييهم.

وأوضح عضو صحة الشيوخ، أن الرئيس السيسي دائمًا ما يحرص على مشاركة الإخوة المسيحيين في احتفالاتهم، وهي خطوة تعزز من تلاحم النسيج المصري الفريد، وتبعث برسالة واضحة للعالم بأن مصر أرض المحبة والسلام، حيث يتشارك أبناؤها أفراحهم وأحزانهم بكل روح من الأخوة الصادقة.

وأشاد النائب الدكتور علي مهران، بتأكيد الرئيس خلال كلمته على أهمية مواصلة العمل من أجل بناء الوطن، مسترشدين بقيم التضامن والتكاتف، والتزام الجميع بالمضي قدمًا نحو مستقبل أفضل لمصر وشعبها.

وأضاف عضو صحة الشيوخ، أن الرئيس السيسي يعكس في كل مناسبة التزامه بتحقيق نهضة شاملة تستند إلى الوحدة الوطنية والعمل المشترك من أجل رفعة الوطن وتحقيق أهدافه التنموية.

واختتم النائب الدكتور علي مهران، بيانه بالتأكيد أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة لوحدة الشعب المصري، تضمن لمصر استمرارها في مسيرة التقدم والازدهار.