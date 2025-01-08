شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يطلب من المحكمة العليا منع الحكم في قضية "أموال الصمت" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طلب الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب من المحكمة العليا منع الحكم في قضية المال المرفوعة ضده في نيويورك والمعروفة إعلاميًا بقضية "أموال الصمت".

كان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، استأنف حكمين أصدرهما القاضي خوان ميرشان، بشأن رفض محاولات القاضي لإلغاء إدانة ترامب في قضية "أموال الصمت".

كما يسعى الرئيس المنتخب إلى إيقاف تنفيذ الحكم بحقه في تلك القضية، الذي حدد ميرشان موعد صدوره، الجمعة المقبل.

وتتعلق القضية بمحاولة ترامب شراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز عن إقامة علاقة جنسية معها، وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أموال الصمت".

ورفض ميرشان، الجمعة الماضية، محاولة ترامب لإلغاء إدانته كونه انتُخب رئيسًا، وحدد موعد النطق بالحكم على ترامب في قضية "أموال الصمت"، الجمعة، على الرغم من أن ميرشان أوضح أنه لن يصدر على ترامب أي حكم بالسجن.