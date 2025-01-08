شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: إبرام اتفاق للهدنة في غزة "قريب للغاية" والان نبدء بالتفاصيل

وقف إطلاق النار

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء في باريس، أنّ إبرام هدنة في قطاع غزة، والذي تجري مفاوضات غير مباشرة بشأنها في قطر، يبقى "قريبا للغاية".وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو: "في الشرق الأوسط، نحن قريبون للغاية من وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن".ومنذ أكثر من عام، تجري مفاوضات بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، والتي أدّت إلى اندلاع الحرب في القطاع.وبشأن لبنان، أعرب وزير الخارجية الأميركي عن أمله في "سلام مستدام" مع بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من جنوب البلاد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار تمّ التوصل إليه بوساطة أميركية، وقال إن "وقف إطلاق النار صامد"، بعد أكثر من شهر على بدء تنفيذه.وأضاف: "رأينا بالأمس أن أكثر من ثلث القوات الإسرائيلية انسحبت من لبنان، أعتقد أن وقف إطلاق النار يمكن أن يشكّل جسرا نحو سلام مستدام".