شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وقبرص واليونان يؤكدون ضرورة وقف التصعيد في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الاستقرار في الشرق الأوسط

الدمام - شريف احمد - انطلقت أعمال القمة الثلاثية العاشرة بين مصر وقبرص واليونان اليوم في القاهرة بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.وأكد الرئيس المصري في الكلمة الافتتاحية للقمة أهمية التعاون المشترك بين مصر وقبرص واليونان، والتنسيق بشأن التطورات والأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط لدعم الاستقرار ووقف تصعيد الصراع في المنطقة، واصفًا هذا التعاون بالخطوة المحورية تجاه تكامل الدول الثلاث، واستمرار التعاون الاقتصادي بشكل وثيق.من جانبه شدد الرئيس القبرصي على الالتزام بالسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كإحدى ركائز نجاح آلية التعاون المصري القبرصي اليوناني الذي يمثل أنموذجًا للتعاون الإقليمي، مشيرًا إلى أن الوضع في المنطقة يتسم بالكثير من التحديات التي تستلزم التآزر والتعاون؛ للوقوف في وجه زعزعة الأمن والاستقرار.من ناحيته، أشار رئيس وزراء اليونان في كلمة مماثلة أن التحديات الجيوسياسية كثيرة ولكن الأمر الإيجابي هو أن الدول الثلاثة لديها وجهة نظر مشتركة فيما يتعلق بجميع المسائل بهدف استقرار الشرق الأوسط من أجل عدم تصدير المزيد من التحديات والمشاكل إلى دول المنطقة، معربًا عن رغبة بلاده في ترجمة هذه الشراكة لتعزيز المزيد من التعاون في مختلف المجالات لاسيما في المجال الاقتصادي.