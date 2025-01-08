شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع محافظ القاهرة موقف عدد من ملفات العمل والمشروعات الخدمية والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة؛ وذلك في إطار متابعة الموقف الحالي لعدد من ملفات العمل، وكذا مستجدات موقف المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، بحضور كل من المهندس محمد أبو سعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندسة هبة أبو العلا، عضو مجلس إدارة الشركة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على المتابعة المستمرة لكل ما يجري تنفيذه على أرض المحافظة من مشروعات خدمية لصالح المواطنين، للوقوف على معدلات إنجازها، ومدى تقدم الأعمال بها، وكذلك المشروعات القومية الواقعة في نطاق المحافظة.

وخلال اللقاء، تناول محافظ القاهرة عددا من الموضوعات ومحاور العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها حاليا في نطاق المحافظة، من بينها أعمال التطوير التي تمت بمنطقة وسط البلد خلال الفترة الماضية، وجار استكمالها لاستعادة الشكل المتميز للقاهرة الخديوية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لافتا إلى أنه جار العمل على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن دراسة تخصيص عدد من شوارع القاهرة الخديوية للمشاة فقط بالتعاون مع الجهاز، مؤكدا حرص المحافظة على تطوير هذه المنطقة، والحفاظ عليها وإزالة أية تعديات عليها، فضلا عن تحسين الصورة البصرية لها، وتنسيق الفراغ العام حولها.

وخلال الاجتماع، سلط الدكتور إبراهيم صابر الضوء كذلك على افتتاح مجزر 15 مايو بعد الانتهاء من تجهيزه بأعلى المعايير الصحية، والفنية، والبيئية، واستكمال الأعمال به، مؤكدا انتظام العمل بالمجزر بكفاءة عالية مع وجود إقبال كبير من الجزارين على استخدامه بعد أن تمت إقامته وتشغيله؛ تمهيدًا لاغلاق مجزر البساتين ضمن جهود الدولة لإعادة تخطيط وتطوير حي الخليفة ورفع كفاءة المناطق المحيطة به.

وفي الوقت نفسه، أشار محافظ القاهرة إلى متابعة أعمال رفع الكفاءة الجارية بالطريق الدائري، ووضع خطة لتشجير وزراعة الطريق وتوفير مصادر مياه لري هذه الزراعات والحفاظ عليها؛ لاستدامتها.