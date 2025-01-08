شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: القمة المصرية اليونانية القبرصية تستهدف دورا فاعلا فى سوق الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية مع اليونان وقبرص وضعت ملامح واضحة للتعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الثلاث في مجالات حيوية، مشيدًا بتأكيد الرئيس السيسي على مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان الذي يعزز من دور مصر كمحور رئيسي للطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيكون له تأثير كبير في تحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما يفتح أبوابًا جديدة للتعاون بين الدول المشاركة في مجالات أخرى.

وأضاف السادات في تصريحات صحفية له اليوم، أن التعاون في مجال الغاز الطبيعي كان محوريًا أيضًا في كلمة الرئيس السيسي، حيث تطرق إلى مشروعات تصدير الغاز المصري إلى الأسواق الأوروبية عبر قبرص، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية لتأمين الإمدادات اللازمة للطاقة في المنطقة والعالم، لافتًا إلى أن هذا التعاون في قطاع الطاقة يساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي ويزيد من قدرة الدول الثلاث على لعب دور فاعل في سوق الطاقة العالمية.

وثمن السادات تأكيد الرئيس السيسي على أهمية التعاون السياحي، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث تتمتع بمقاصد سياحية رائعة يجب الاستفادة منها لتعزيز السياحة الثقافية والبيئية، مؤكدًا أن هذا التعاون سيعزز التبادل السياحي بين مصر وقبرص واليونان، مما يعود بالنفع على اقتصاديات الدول الثلاث.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي حذر من تصعيد الأوضاع في المنطقة، مشددًا على أهمية التصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية والصراعات الإقليمية عبر التعاون المشترك وتوسيع الشراكات بين مصر والدول الشقيقة في منطقة البحر المتوسط.