أعلن النائب غسان سكاف أن "اجتماعا سيعقد السابعة والنصف من مساء اليوم في منزله، يضم ١٧ نائبا من مستقلين وتغييريين وسيعلنون تأييدهم قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية".

كانت هذه تفاصيل خبر سكاف: اجتماع في منزلي لـ 17 نائبا سيعلنون تأييدهم قائد الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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