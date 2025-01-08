كتلة "اللقاء الديمقراطي" جددت موقفها بتأكيد انتخاب قائد الجيش لرئاسة الجمهورية

جددت كتلة "اللقاء الديمقراطي" في بيان بعد اجتماعها بحضور الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط، "موقفها الثابت بتأكيد انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية". وأكدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" "ضرورة عدم تفويت هذه الفرصة كأساس لتجاوز الأزمات والبدء بمرحلة جديدة من استعادة المؤسسات وانتظامها والانطلاق بعملية الإصلاح المطلوبة بعد تشكيل الحكومة".

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