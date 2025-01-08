اشار النائب عماد الحوتفي تصريح له، الى انه ينتظر اللبنانيون انجاز الاستحقاق الرئاسي غدا ولا ينبغي علينا كنواب أن نخيب ظنهم فينا في جلسة الغد الخميس بجلسة واحدة أو بجلسات متتابعة. واوضح بان الرئيس الذي سننتخبه يجب أن يحظى بقبول داخلي لبناني يتيح له احتضان جميع اللبنانيين وإدارة الحوار فيما بينهم لما فيه مصلحة لبنان، قبول خارجي لا سيما عربي يساهم بتعزيز العلاقات وبناء الثقة ومساعدة لبنان على الخروج من عزلته.
وذكر بان "قائد الجيش جوزيف عون من بين الأسماء التي فيها هذه المواصفات خاصة وأنه يحتاج الى ٨٦ صوتا تترجم هذا القبول أو التوافق الداخلي، وسنكون بشكل طبيعي غدا جزءا من هذا التوافق إذا تأمنت ظروفه".
كانت هذه تفاصيل خبر الحوت: إذا تأمنت ظروف التوافق على قائد الجيش غدا فسنكون جزءا منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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