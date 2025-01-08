وزير الخارجية الاميركي: أرى أملا بسلام دائم في ‎لبنان مع انسحاب ثلث القوات الإسرائيلية

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ إبرام هدنة في قطاع غزة، والذي تجري مفاوضات غير مباشرة بشأنها بين إسرائيل وحركة حماس في قطر، يبقى "قريبا للغاية".

واوضح بلينكن في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو في باريس، "في الشرق الأوسط، نحن قريبون للغاية من وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الاسرى".

وبشأن لبنان، أعرب وزير الخارجية الأميركي عن أمله في سلام مستدام مع بدء الجيش الإسرائيلي الانسحاب من جنوب البلاد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار تمّ التوصل إليه بوساطة أميركية. وقال إن "وقف إطلاق النار صامد بين إسرائيل وحزب الله، بعد أكثر من شهر على بدء تنفيذه".

وأضاف "رأينا بالأمس أن أكثر من ثلث القوات الإسرائيلية انسحبت من لبنان. أعتقد أن وقف إطلاق النار يمكن أن يشكّل جسرا نحو سلام مستدام".