"تايمز أوف إسرائيل": العثور على جثتي أب وابنه من الأسرى في غزة

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن إحدى العائلات الإسرائيلية أنه "تم العثور في قطاع غزة على جثتي أب وابنه من الاسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)". وبحسب التقارير يُدعى الرهينتان يوسف وحمزة الزيادنة. وعبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن "تعازيه للعائلة".

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