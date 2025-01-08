شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تأسيسية الوعى: كلمة الرئيس السيسي اليوم أكدت دور مصر المحورى بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عادل زيدان، عضو الهيئة التأسيسية بحزب الوعي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، تجسد رؤية استراتيجية عميقة للتعاون الإقليمى كأداة لمواجهة التحديات المتزايدة التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، مشيرًا إلى أن هذه الآلية بوصفها نموذجًا للتنسيق المتكامل يعكس إدراكًا وافرًا للأهمية المتنامية للعمل المشترك فى ظل التطورات العالمية المتسارعة، حيث أصبح التنسيق بين الدول ضرورة حتمية لضمان تحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين.

وأكد زيدان، فى بيان له، على حرص الرئيس خلال كلمته على الربط بين التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، وهو أمر بالغ الأهمية فى سياق التحولات الجيوسياسية الراهنة، مشيرا إلى أن إشارته لحق الشعب الفلسطينى فى الاستقلال وفق قرارات الشرعية الدولية تؤكد على موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، ما يعزز من مكانتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأوضح زيدان، أن التركيز على حل أزمات سوريا وليبيا ولبنان واليمن يعكس اهتمامًا مصريًا عميقًا باستعادة وحدة هذه الدول وتفعيل مسارات الحل السياسى الشامل، بما يضمن أمنها وسلامة شعوبها.

وأضاف زيدان، أن التعاون فى مجال الطاقة، ولا سيما مشروع الربط الكهربائى مع اليونان ومشروعات الغاز الطبيعى مع قبرص، تمثل نقلة نوعية فى تعزيز أمن الطاقة وتدعيم التكامل الاقتصادى، مشيرا إلى أن هذه المشروعات لا تعزز فقط العلاقات الثنائية، بل تضع الأساس لتوسيع نطاق التعاون مع أوروبا، مما يجعل مصر مركزًا محوريًا فى سوق الطاقة الإقليمى والدولي.

وأشار عضو تأسيسية الوعى، إلى أن هذه الرؤية تعكس سياسة مصرية حكيمة تهدف إلى تحقيق شراكات استراتيجية تتخطى الحدود الجغرافية وتدعم التنمية المستدامة.