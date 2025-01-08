شقيقة مبتكر تشات جي بي تي تفجر فضيحة: "اغتصبني لسنوات"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: في خطوة مفاجئة وصادمة، رفعت آن ألتمان، شقيقة مبتكر برنامج ChatGPT، سام ألتمان الشهير، دعوى قضائية، متهمة إياه بالاعتداء عليها جنسيًا بانتظام بين عامي 1997 و2006.

كما زعمت في الدعوى، التي قدمت في 6 يناير الحالي أمام محكمة أميركية في المنطقة الشرقية من ولاية ميسوري، أن الاعتداءات عليها بدأت عندما كانت في الثالثة من عمرها بينما كان ألتمان في الثانية عشرة.

في المقابل نفى ألتمان، وهو الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، التي تقف وراء برنامج الذكاء الاصطناعي ChatGPT، تلك المزاعم جملة وتفصيلا.

وأكد في بيان مشترك مع والدته وشقيقيه، نشره اليوم الأربعاء على حسابه في منصة إكس أن كل هذه الادعاءات غير صحيحة على الإطلاق.

"تعاني عقلياً"

كما ألمح إلى أن أخته تعاني من أزمات تتعلق بالصحة العقلية.

وأوضح أن العائلة قدمت كل الدعم لـ "آن" ودفعت لها مبالغ شهرية، وسددت فواتيرها كافة فضلا عن إيجار شقتها، إلا أنها ما فتئت تطالب بالمزيد.

كذلك شدد على أن العائلة حاولت على مر السنين، وبشتى الطرق دعم آن ومساعدتها على الاستقرار. وأكد ألتمان "هذا الوضع سبب ألما شديدا للعائلة بأكملها".

اغتصاب وتحرش وضرب

في حين بينت أوراق الدعوى أن آن اتهمت أخاها باستدراجها والتلاعب بها.

كما زعمت أنه قام بأفعال جنسية على مدى عدة سنوات، بما في ذلك "الاغتصاب والاعتداء والتحرش الجنسي والضرب"، وفق ما نقلت شبكة "بي بي سي".

إلى ذلك، ادعت الفتاة أنها أصيبت باضطراب عاطفي شديد واكتئاب، جراء تلك الاعتداءات.

وأضافت أنها تكبدت مبالغ كبير جراء العلاج الطبي والنفسي الذي خضعت له.

هذا وسبق لـ "آن" أن نشرت ادعاءات مماثلة ضد شقيقها على إكس.

يشار إلى أن سام ألتمان، يعد أحد أكثر الشخصيات شهرة في عالم التكنولوجيا.

ففي أواخر عام 2022، أطلقت شركة OpenAI روبوت المحادثة المولد للذكاء الاصطناعي ChatGPT، الذي أصبح مستخدمًا على نطاق واسع عالميًا.

وفي 2024، عاد ألتمان كرئيس للشركة بعد أيام قليلة من إقالته من قبل مجلس الإدارة.