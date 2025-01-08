شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: القمة "المصرية اليونانية القبرصية" تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، إن القمة المصرية اليونانية القبرصية في القاهرة تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين الدول الثلاث.

وأوضح عباس في بيان له، أن هذه القمة تأتي في توقيت حاسم لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم مصالح شعوب الدول الشقيقة، مؤكدا: أنها تمثل محطة مهمة لدفع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية إلى آفاق جديدة.

وأشار إلى أن مصر واليونان وقبرص تربطها علاقات متينة قائمة على التعاون في مجالات عدة، أبرزها الطاقة والسياحة والنقل البحري، مضيفا: أن تعزيز هذه الشراكات يفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات المشتركة، خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية التنسيق بين الدول الثلاث في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن التعاون الإقليمي يعزز من قدرة الدول على التصدي للتحديات المتزايدة وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد النائب زكي عباس، على ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة بين مصر واليونان وقبرص في مجالات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتجارة البحرية.. واختتم عضو مجلس النواب، بيانه بتأكيد أن القيادة السياسية المصرية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى لتعزيز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية، وخلق فرص استثمارية جديدة تعزز من النمو الاقتصادى.