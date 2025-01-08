حادث مفجع يوقف المرحلة السابعة من رالي "إفريقيا إيكو ريس"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط : بعد قطع 241 كلم، توقفت المرحلة السابعة من رالي "إفريقيا إيكو ريس"، أمس الثلاثاء، والتي تشكل أول مرحلة للسباق على الأراضي الموريتانية، بسبب وقوع حادث مروع أدى إلى توقف المتسابقين من كل الفئات "الدراجات النارية والسيارات والشاحنات".

وأعلن بيان للمنسق العام للسباق، تلقت ""الخليج 365"" نسخة منه، أنه "في يوم ساخن من السباق في قلب الصحراء الموريتانية وسط الكثبان والرمال، وقع حادث كان من أكثر اللحظات درامية في السباق، حيث تسبب اصطدام طائرة خفيفة تابعة للمنظمين بأحد المتسابقين من فئة الدراجات النارية، ما تسبب في وقف كامل للمرحلة".

وتم التدخل من قبل فرق الإغاثة الموجودة على الموقع بشكل فوري، وقاموا بنقل المتسابق المصاب، أندريا بيرفيتي، (يحمل الرقم 58) بطائرة مروحية إلى المستشفى العسكري في نواكشوط. وبحسب التقرير الطبي فإن حالته مستقرة بالرغم من خطورة الاصطدام".

وقادت المرحلة السابعة، الممتدة على مسافة 468 كيلومترا، المتسابقين من "بنشاب" إلى "أمودجار"، واشتملت المرحلة على تحديات كبيرة بسبب الرمال والكثبان الملتفة وصعوبة تحليق الطائرات المرافقة تحت حرارة مرتفعة.

وبخصوص ترتيب المتسابقين على الأراضي الموريتانية، من فئة الدراجات النارية، يواصل الإيطالي جاكوبو تشيروتي تألقه في الوقت الذي مازال فيه المتسابق أليساندرو بوتوري يحافظ على الصدارة. كما حقق الفوز بالمرحلة في زمن قدره ساعتان و51 دقيقة، متقدماً بـ 8 دقائق و37 ثانية على مواطنه بوتوري. بينما جاء الأسترالي سكوت بريتنل ثالثاً.

وفي الترتيب العام، يستمر بوتوري في صدارة السباق بفارق 6 دقائق و53 ثانية عن تشيروتي، بينما يحتفظ غيوم بورن بالمركز الثالث بفارق ساعتين و6 دقائق عن بوتوري.