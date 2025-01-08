شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الأسبق: الوطن محاط بمؤامرات ومخاطر لا يمكن مقاومتها إلا بالتكاتف والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء، ندوة للدكتور عصام شرف؛ رئيس الوزراء الأسبق، بعنوان "رومانسية وطن"، أدارها الدكتور أحمد عبد الله زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور عدد كبير من المفكرين والمثقفين.

تقدم الدكتور أحمد زايد بالشكر للدكتور عصام شرف لإلقاء محاضرته في مكتبة الإسكندرية، وقال إن الدكتور عصام شرف له تاريخ كبير وسيرة ذاتية مشرقة تعكس تكوين علمي متميز في موضوع هندسة النقل، جعلته أحد الأساتذة المميزين في هندسة النقل في العالم كله.

وأضاف أن الدكتور عصام شرف شغل مناصب سياسية كبيرة بدءًا من منصب وزير النقل عام 2004، وصولًا لمنصب رئيس مجلس الوزراء عام 2011، بإجماع من الشعب، مؤكدا أن شرف لديه ارتباط شديد بالوطن، يحمل همومه ويسعى لتقديم حلول إيجابية ليكون الوطن في المقدمة، ومن هنا تأتي أهمية ندوته "رومانسية وطن".

وفي كلمته، تحدث الدكتور عصام شرف عن معنى الوطن، ورومانسية الوطن، وحالة أكتوبر، ختامًا بمشروع الوطن، وقال إن الوطن قيمة عليا لا تتأثر بالأشخاص والأشياء، وأن حب الوطن هو شعور مثل شعور الأمومة، وقيمة لا تنفذ ولا تموت، وعن "رومانسية الوطن"، أكد أن الرومانسية هي عطاء بلا قياس، وتضحية تعني تخطي القدرات الطبيعية المعتادة.

وتحدث شرف عن الحالة الوطنية التي سادت الفترة من يونيو 1967 وحتى انتصارات أكتوبر 1973 وأطلق عليها "حالة أكتوبر"، وهي حالة من الانتماء الجمعي تجلت فيها رومانسية الوطن، قامت على الالتفاف الوطني وظهرت فيها تضحيات فردية مذهلة واندمجت فيها كل مؤسسات الدولة لاسترداد الكرامة الوطنية.

وعن "مشروع الوطن"، قال الدكتور عصام شرف إن هذا المشروع الوطني يعتمد على رسائل تهدف لترسيخ مفهوم المواطنة والهوية الوطنية، ويجب أن يشارك فيه الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في قطاعات التعليم والإعلام والفنون، وأكد أن هذا المشروع يعتمد على قوة الداخل وإعمال العقل.

وأضاف أن الوطن محاط بمؤامرات ومصالح ومخاطر لا يمكن مقاومتها إلا بداخل قوي وحالة من حالات التكاتف والتناغم، مؤكدًا أن الداخل القوي هو الفيصل في مواجهة التهديدات الداخلية والإقليمية والعالمية.

وأشار شرف إلى أهمية تعظيم دور العقل والتفكير المنطقي، كما استعرض القيم المضافة التي يشكلها العقل، والتي تشمل التفكير في المستقبل، والنقل الحضاري، والارتباط بالقيمة الإنسانية.