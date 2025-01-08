شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: القمة المصرية اليونانية القبرصية تدعم استقرار شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن القمة المصرية اليونانية القبرصية تهدف لتحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي والاستثماري بين الدول الثلاث، بما يعود بالنفع على شعوبها ويدعم الاستقرار والتنمية في منطقة شرق المتوسط.

ووصف النائب علاء عابد، هذه القمة بأنها خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين الدول الثلاث، كما تعد منصة هامة لتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية التي تربط مصر باليونان وقبرص، والتي تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأضاف رئيس نقل النواب، أن هذه القمة تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان وقبرص وفتح آفاقاً واسعة لمزيد من الاستثمارات المشتركة، خاصة في مجالات الطاقة والنقل البحري والسياحة.

وأوضح النائب علاء عابد، أن الدول الثلاث تمتلك إمكانيات كبيرة يمكن أن تسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق نمو اقتصادي مشترك، مشيراً إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد أحد أهم المجالات التي يمكن أن تشهد استثمارات كبيرة في إطار هذا التعاون الثلاثي.

وتابع رئيس نقل النواب، أن القمة تأتي في توقيت هام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تعاوناً إقليمياً وثيقاً للتصدي لها.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن التعاون مع اليونان وقبرص يمكن أن يعزز من قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.