شكرا لقرائتكم خبر عن طقم "صالون مُدهب" يتسبب فى نزاع قضائى.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "صالون مُدهب يتسبب في نزاع قضائى"، استعرض خلاله حكم صادرا من محكمة الجنح المستأنفة، فريدا من نوعه، بإلغاء حكم أول درجة بحبس صاحب شركة شحن عام، لاتهامه بتبديد طقم "صالون مُدهب" كان من المقرر توصيله لدولة السودان، والقضاء مُجددا ببراءته مستندة على مدنية النزاع، وبانقطاع علاقة السببية بسبب القوة القاهرة "الحرب الدائرة بدولة السودان" التى حالت دون وصوله لصاحبه، وذلك في القضية المقيدة برقم 5023 لسنة 2023 جنح مستأنف دمياط.

وبحسب "المحكمة": وقد إنصب دفاع المجني عليه على انتفاء أركان جريمة النصب، وأن المنازعة مدنية، وقدم حافظة مستندات ضمت "فلاشة" بتعلية تلك الحافظة بكونها محادثة بين المتهم والمجني عليه وشقيق مالك طقم الصالون السوداني والتي تثبت وصول الطقم لدولة السودان إلا أنها لم تصل لصاحبها بسبب الظروف القهرية والحروب القائمة بدولة السودان، وكان الأصل أن جميع ما يُكتب علي حوافظ المستندات المقدمة من أطراف التداعي هي بمثابة دفاع ودفوع مطروح أمرها علي المحكمة وعلي أطراف التداعي.



وإليكم التفاصيل كاملة:

"صالون مُدهب" يتسبب في نزاع قضائى.. المحكمة تقضى بحبس صاحب "شركة شحن" عام لإتهامه بتبديد "طقم صالون".. والمتهم يستأنف على الحكم لإلغاءه.. ويستند على القوة القهرية للحرب بالسودان.. والاستئناف تنصفه وتبرائه

برلمانى