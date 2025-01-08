شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: القمة الثلاثية تعكس دور مصر المحورى فى المنطقة وجهودها لنشر السلام والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسو تاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس في القاهرة، تعزز مكانة مصر كحلقة وصل استراتيجية فى المنطقة، ونموذج للتكامل الإقليمي، وفى نفس الوقت خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي والتنمية المستدامة فى المنطقة.

واكد النائب عمرو هندي، أن القمة الثلاثية تؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك قوة مصر فى المنطقة، وحرص الدولة المصرية على تطوير أواصر التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة وأنها تأتي في توقيت دقيق يواجه فيه العالم تحديات إقليمية ودولية متزايدة وأحداث متلاحقة انعكست أثارها على العديد من دول المنطقة، بل على العديد من دول العالم الذى يشهر حراك غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة على كافة الأصعدة.

وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن القمة تأتى فى إطار تعزيز العلاقات بين الدول الثلاثة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وفي نفس الوقت خطوة جادة لدعم جهود السلام والأمن والتنمية في إقليم شرق المتوسط، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وهى بمثابة نموذج فريد فى التنسيق الإقليمي المبني على المصالح المشتركة التى تستهدف جميعها حفظ أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وأضاف النائب عمرو هندي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدت الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، والحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي، واتخاذ خطوات استراتيجية محورية مشتركة لمواجهة المشكلات الاقتصادية والسياسية، خاصة وأن آليات التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص أثبتت جدواها في دعم التنمية المستدامة.