شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص تعزز من جهود السلام والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب محمد الرشيدى عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، أهمية انعقاد القمة الثلاثية بين مصر واليونان والقبرص، والتى تأتى فى إطار تعزيز العلاقات بين البلدان الثلاثة الممتدة إلى عشرات السنوات في مجالات مختلفة على كافة المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، موضحًا أنه يجمع بين مصر واليونان وقبرص شراكات استراتيجية وثيقة ترتكز على المصالح والقيم المشتركة في دعم جهود السلام والأمن والتنمية في إقليم شرق المتوسط.

وأضاف الرشيدي في بيان له اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح أعمال القمة أكدت مساعي الدول الثلاثية وجهودها الرامية نحو دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، والاهتمام بالتشاور فيما يتعلق بشأن سوريا ولبنان والسودان ودول المنطقة، بالإضافة إلى الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي القائم بين الدول الثلاثة، والذي يُعد خطوة محورية في اتجاه التكامل في المجالات كافة كالسياحة والطاقة، واتخاذ خطوات استراتيجية محورية مشتركة لمواجهة المشكلات الاقتصادية والسياسية.

وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص يُعد نموذجًا فريدا للتعاون والتكامل الإقليمي الدولي، خاصة على المستوى السياسي والتباحث بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في المحافل الدولية والإقليمية، خاصة ملف الحرب على قطاع غزة واتساع رقعة الصراع بما يُهدد الأمن القومي الإقليمي والدولي، والتطورات فى سوريا، والأزمات فى ليبيا والسودان والصومال.

وأشار الرشيدي إلى أن من بين التعاون الاقتصادي يأتي على رأس أولويات القمة، حيث تعزيز التنسيق والتعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص، والاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجاري من خلال قمة المنتدى الاقتصادى المصرى ــ اليونانى ــ القبرصى.

وتابع النائب محمد الرشيدي قائلًا: "هذه القمة من شأنها التأكيد على أهمية بدء عمليات سياسية مشتركة شاملة، تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار المنشود، وتضمن الحفاظ على مقدرات تلك الدول وشعوبها، وحماية الأمن القومي على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".