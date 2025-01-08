شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر: قمة التعاون الثلاثي تفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي بين مصر واليونان وقبرص والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن القمة المصرية اليونانية القبرصية التي تستضيفها القاهرة تعكس مدى عمق العلاقات الاستراتيجية بين الدول الثلاث، مؤكدة أن القمة ليست مجرد لقاء تقليدي بل تمثل محطة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين مصر، اليونان، وقبرص.

وأوضحت جيهان مديح، أن القمة تأتي في إطار تعزيز آلية التعاون الثلاثي التي أثبتت نجاحها في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن مناقشة القمة لتفعيل أطر التعاون الاقتصادي وتطوير مجالات جديدة للتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الدول الثلاث يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة.

وأضافت أن القمة تسلط الضوء على التعاون في قطاع الطاقة، خاصة مع مشروعات الربط الكهربائي وتصدير الغاز الطبيعي، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمحور رئيسي للطاقة في المنطقة. وأكدت أن هذه المشروعات، ومنها مشروع شبكة الطاقة الخضراء "جريجي"، تعد نقلة نوعية نحو التحول للطاقة النظيفة وتعود بفوائد اقتصادية كبيرة على مصر.

ولفتت إلى أن القيادة السياسية، تلعب دوراً محورياً في تعزيز مكانة مصر إقليمياً ودولياً، مشيرة إلى أن القمة المصرية اليونانية القبرصية تعكس نجاح الدبلوماسية المصرية في بناء شراكات استراتيجية قوية، موضحة أن الرئيس السيسي برؤيته الحكيمة واستراتيجيته البعيدة المدى يعزز التعاون الاقتصادي والسياسي مع الدول الشريكة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

وشددت مديح على أن الرئيس السيسي يضع مصلحة مصر في المقدمة، ويحرص على تطوير علاقات متوازنة مع دول الجوار، بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وأكدت أن هذه القمة تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن مخرجات القمة ستسهم في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وكمحور أساسي للتعاون الاقتصادي في منطقة شرق المتوسط.