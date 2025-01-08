شكرا لقرائتكم خبر عن خبير قانوني يوضح الفئات المخاطبة بقانون زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية والان مع تفاصيل الخبر

قال الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى، إن القانون رقم 10 لسنة 2022 تضمن إخلاء وحدات أو أماكن الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارين لغير غرض السكن وبعدها تنتقل الوحدة للمالك بقوة القانون.

ولفت إلى أن التشريع يقر تطبيق زيادة سنوية من كل عام منذ 2022، وذلك في مارس من كل عام لمدة 5 سنوات ويخاطب ويلزم في ذلك 9 فئات يتم تطبيق عليهم تلك التعديلات بنسبة 15%.

وفي حزمة من الأسئلة يجيب الخبير القانوني، حول آليات تطبيق ذلك القانون وأحكام سريانه:

- ما هي الأماكن التي تسري أحكام هذا القانون؟

طبقا للمادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني: "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".

- ما هي الفئات التي يتم تطبيق تلك التعديلات عليها؟

1-الوحدات الإدارية التي يتم تأجيرها للأفراد العاديين.

2-المباني التي يتم تأجيرها من قبل السفارات الأجنبية.

3-المحلات التجارية التي يتم تأجيرها من قبل الحكومة.

4-الوحدات السكنية التي يتم تأجيرها من الحكومة بهدف تجاري أو إداري.

5-المكاتب التابعة للشركات.

6-المكاتب الخاصة بالمحاماة.

7-عيادات الخاصة بالأطباء.

8-المكاتب الاستشارية.

9- المحلات التي يتم تأجيرها من قبل الأفراد العاديين.

- هل هناك مدة محددة لإخلاء المكان المؤجر وفقا لهذا القانون ؟

طبقا للمادة 2: "مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

- ماهي مقدار الزيادة القانونية بهذا القانون؟

تنص للمادة "3": "اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%".

- متي يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك؟

أشارت المادة "4": "يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون".

- ماهو الإجراء الذي يتخذه المالك أو المؤجر في حالة امتناع المستأجر من الاخلاء؟

وفقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة في حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار اصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى".

- متى تنتهى مدة العقد قانون إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية المؤجرة لغير أغراض السكنى؟

وفقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2022 تنتهى مدة عقود إيجار الأشخاص الاعتبارية المؤجرة بغرض غير السكنى الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977 وتعديلاته بانتهاء 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2022، وعليه تنتهى تلك العقود اعتبارا من 7 /3/ 2027 لكون القانون تم العمل به اعتبارا من 7/3/2022 وعلى المستأجر الإخلاء يوم 8/3/2027، هذا ما لم يتم التراضى بين طرفى العقد على انهائه قبل انتهاء تلك المدة، كما أن تحديد مدة الخمس سنوات كمدة لتلك العقود لا يمنع المؤجر من طلب الاخلاء قبل نهاية مدتها إذا توافر بشأنها حالة من حالات أسباب الاخلاء الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 136/1981.