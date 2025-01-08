شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: رسائل مهمة بكلمة الرئيس السيسى بعيد الميلاد أبرزها وحدة صف المصريين والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقداس عيد الميلاد المجيد، تضمنت العديد من الرسائل المهمة، والتي أكدت للجميع حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات، وأكدت للجميع أهمية الوعى، وأن المصريين نسيج وطنى واحد لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على مقدرات الوطن.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن كلمة الرئيس السيسى، أكدت وحدة المصريين بمختلف توجهاته السياسية والدينية والفكرية على هدف واحد وهو حماية هذا الوطن من كافة المؤامرات التي نجحت في تدمير شعوب أخرى، وفى نفس الوقت أن مصر بلد تحتضن كافة الأديان والثقافات المختلفة، وأهمية الترابط بين نسيج الشعب المصري، لأنه هو سر عظمة المصريين والسبب في مواجهة أي مخططات خسيسة تهدف لزعزعة استقرار الوطن، وفى نفس الوقت مثمنًا دور قداسة البابا تواضروس كشخصية وطنية بارزة تحظى بتقدير كبير لدوره في تعزيز وحدة المصريين.

وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أكدت على أهمية الحفاظ على تلاحم وتماسك المجتمع في إطار العدالة والمساواة التي توفرها الدولة المصرية للجميع، وأن وعي المصريين وحالة الاصطفاف الوطني والتماسك المجتمعي في مواجهة كافة التحديات، ومحاولات التربص بالدولة المصرية للنيل منها ومن قوتها لتسقط في النفق المظلم الذي سقطت فيه دول شقيقة، سيبقى هو كلمة السر في حفظ مقدرات الوطن وحماية الأمن القومي المصري.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مصر ستظل قوية بشعبها ونسيجها الوطني وقيادتها الحكيمة، والتاريخ خير شاهد على تماسك ووحدة الصف المصري في مواجهة الفتن والشائعات والمكائد التي تُحاك بالدولة المصرية عبر التاريخ.