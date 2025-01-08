الشعب الديمقراطى: المشروعات القومية إنجازات تاريخية تضع مصر على طريق الريادة

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أكد خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطى، أن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة حاليًا تمثل إنجازات تاريخية تعكس الإرادة السياسية القوية لتحقيق التنمية الشاملة.



وأوضح رئيس حزب الشعب الديمقراطى، لـ"الخليج 365" أن هذه المشروعات تُعد أحد المحاور الأساسية لبناء مصر الحديثة، سواء فى مجالات الإسكان، الطرق، الطاقة، أو الزراعة، مشيرًا إلى دورها فى تحسين معيشة المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.



وأشار فؤاد، إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مؤكدًا أن الاستمرار فى تنفيذ هذه المشروعات يُعد رسالة واضحة على المضى قدمًا نحو تحقيق الاستقرار والتنمية.



كما دعا خالد فؤاد، إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم هذه الجهود، مطالبًا بتفعيل دور المجتمع المدنى فى التوعية بأهمية المشروعات القومية، ودورها فى توفير فرص عمل، وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق المختلفة.



واختتم رئيس حزب الشعب الديمقراطى حديثه بالتأكيد على أن الاستثمار فى المشروعات القومية لا يقتصر على الجانب الاقتصادى، بل يُعزز الاستقرار الاجتماعى ويضع مصر على طريق الريادة الإقليمية والدولية.