شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى.. العواصف تقطع الكهرباء وتعطل رحلات الطيران في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت العواصف الشتوية وتساقط الثلوج الكثيفة أجزاء واسعة من الولايات المتحدة، وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص، وإلغاء رحلات جوية، وقطع الكهرباء عن آلاف المنازل في وسط أمريكا وصولا إلى السواحل الشرقية.

وتسببت كثافة الثلوج في إغلاق الطرق، وتعطيل الرحلات الجوية.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 189 ألف منزل وشركة في وسط وجنوب الولايات المتحدة.

وأدت العواصف الثلجية إلى إلغاء ما يقرب من 1900 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة وإليها ومنها.

كما أُلغيت عشرات رحلات القطارات بين بوسطن وواشنطن.